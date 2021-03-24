В Кремле прокомментировали новые санкции Канады против российских чиновников

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Москва планирует ответные меры на санкции, которые были введены Канадой против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

"Предпримем", – ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, связанный с ответными действиями на санкции. Как считает представитель Кремля, новые ограничения в отношении россиян являются незаконными.

В среду Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц.

Известно, что в санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и другие.

В отношении лиц из санкционного списка вводится режим замораживания активов.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов допустил разрыв контрактов из-за санкций США.