Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов из-за санкций США

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Вице-премьер Юрий Борисов допустил, что Соединенные Штаты будут разрывать контракты, заключенные с Россией в сфере высоких технологий, в одностороннем порядке. Об этом сообщает ТАСС.

"Те, которые они захотят, – разорвут. Там (в новом санкционном списке. – Прим. ред.) ведь написано – "в области высокотехнологичной продукции". Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке, <...> я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать", – заявил Борисов.

Ранее Минторг США расширил экспортные ограничения против России. Ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия.

По мнению замминистра промышленности и торговли России Олега Бочарова, введенные экспортные ограничения только поспособствуют ускорению процесса импортозамещения в российском производстве. Он заявил, что Минпромторг будет и дальше оказывать поддержку отечественным производителям электронной и авиационной промышленности.