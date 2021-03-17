В ЕП призвали оценить ущерб странам ЕС от санкций против России

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В Европарламенте призвали оценить ущерб странам ЕС от антироссийских санкций. Об этом сообщает RT.
Европарламентарий от Бельгии, участник группы "Идентичность и демократия" Филип Де Ман поднял на рассмотрение вопрос об ущербе, который нанесли санкции Брюсселя в отношении Москвы странам ЕС.
Он напомнил, что первые санкции против России западные страны ввели в связи с событиями на Украине в 2014 году. Часть ограничений продлили до конца 2021 года.
"Просчитал ли Совет ЕС экономические последствия принятых экономических санкций для государств Европейского союза? Во что обходятся эти санкции членам Евросоюза?" – задался вопросом парламентарий.
Ранее в Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией. Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль признал, что отношения Москвы и Евросоюза достигли низшей точки, однако имеется шанс на перезагрузку.
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