В Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией

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Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль признал, что Европа допустила ряд ошибок в отношениях с Россией. Об этом он написал в своей статье Russland. Europa. Wohin? для издания Kurier.

"Отношения с Россией достигли низшей точки, однако имеется шанс на перезагрузку. Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды", – заявил Ляйтль.

По мнению политика, для улучшения отношений с РФ Брюсселю необходимо начать постепенное ослабление санкций, создать доверительную атмосферу между странами, а также наладить взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры.

Касаемо ситуации вокруг Украины Евросоюзу стоит сохранять нейтралитет, как это делает сейчас Австрия, считает Ляйтль.

Он также выразил надежду на то, что точками соприкосновения, которые смогут посодействовать налаживанию диалога между странами, станут цифровизация общества и вопросы изменения климатических условий.

Отношения РФ и Запада резко изменились в худшую сторону после 2014 года из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США и Евросоюз обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввели против РФ ряд санкций. Власти России ответили на такой шаг продуктовым эмбарго, взяли курс на импортозамещение и неоднократно заявляли странам ЕС, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

Сейчас же на Западе все чаще звучат мнения о том, что необходимо отменить все ограничения, которые больше вредят вводящим их странам, и восстановить диалог с Москвой.

Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции за нарушения прав человека в отношении физических лиц, в том числе граждан России. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Ожидается, что список утвердят 22 марта.