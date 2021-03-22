В Минпромторге сообщили о стратегии в ответ на американские санкции

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Экспортные ограничения против РФ, введенные США, только поспособствуют ускорению процесса импортозамещения в российском производстве, считает замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров. Об этом он сообщил РБК.

По его словам, деньги, которыми оплачивали импорт, останутся внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников, а также развитие новых технологий и производств.

Бочаров напомнил, что Минпромторг оказывает поддержку отечественным производителям и разработчикам в электронной промышленности с помощью субсидий, налоговых льгот, стимулирования спроса на конечную продукцию.

Также замминистра отметил, что на рынке радиоэлектроники сейчас присутствуют не только технологии из Штатов, но и продукция из других стран. Помимо этого, ведомство занимается импортозамещением и в авиапромышленности. Это, по мнению Бочарова, позволят полностью снять риски введения новых антироссийских санкций.

Ранее Минторг США расширил экспортные ограничения против России. Ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия.