Эксперт оценил политику США в отношении "Северного потока – 2"

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Власти США не намерены ослаблять свое давление и будут добиваться остановки строительства газопровода "Северный поток – 2", считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По его мнению, усиление такой политики повлечет за собой продолжение выхода некоторых компаний из консорциума, что негативно скажется на сроках исполнения проекта.

"Американцы не собираются ослаблять свое санкционное давление, и фактически остановка проекта является одним из краеугольных камней внешней политики администрации президента Джо Байдена. Здесь мы видим преемственность. Безусловно, этот вопрос является точкой несогласия или конфликтной точкой США и Германии", – цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, ФРГ пытается отстаивать свое право на реализацию проекта, однако опасность санкций США содержится именно в экстерриториальном характере. Камкин не исключил, что ФРГ попытается найти компромиссы и пойдет на уступки американцам, чтобы реализовать проект, поскольку его закрытие не только будет иметь серьезный финансовый ущерб для всех участников, но и повлечет огромные репутационные издержки для Германии.

О каких именно уступках и компромиссах может идти речь, эксперт прогнозировать пока не может. Он лишь предположил, что Германия начнет финансирование строительства терминала для импорта американского СПГ в Европу.

Госдеп США рассматривает возможность введения дополнительных санкций для остановки процесса строительства газопровода "Северный поток – 2". Под действие новых санкций может попасть швейцарская компания Nord Stream AG, созданная для управления трубопроводом.

Кроме того, в санкционный список могут быть включены страховые и другие компании, работающие с судами-трубоукладчиками в Балтийском море, а также компании – поставщики материалов для реализации проекта.

Ранее власти США в очередной раз предостерегли участников строительства газопровода "Северный поток – 2" от продолжения реализации проекта. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что администрация Джо Байдена будет следовать законам, которые предполагают введение санкций против компаний, задействованных в строительстве трубопровода.

Блинкен сообщал, что Вашингтон изучает санкции против 15 судов, причастных к строительству газопровода, и компании-страховщика. Глава Госдепа также отмечал, что трубопровод достроен на 95 процентов, однако США продолжают выступать против проекта.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.