США предостерегли участников проекта "Северный поток – 2" от продолжения работ

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Власти Соединенных Штатов в очередной раз предостерегли участников строительства газопровода "Северный поток – 2" от продолжения реализации проекта, с соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как уже говорил президент (Джо Байден. – Прим. ред.), "Северный поток – 2" является плохой сделкой как для Германии и Украины, так и для наших союзников и партнеров в странах Центральной и Восточной Европы. Госдепартамент фиксирует попытки достроить газопровод "Северный поток – 2" и отслеживает информацию о компаниях, вовлеченных в этот процесс", – приводит слова Блинкена ТАСС.

Госсекретарь подчеркнул, что администрация Джо Байдена будет следовать законам, которые предполагают введение санкций против компаний, задействованных в строительстве трубопровода.

Ранее Блинкен сообщал, что Вашингтон изучает санкции против 15 судов, причастных к строительству газопровода, и компании-страховщика. Глава Госдепа также отмечал, что трубопровод достроен на 95 процентов, однако США продолжают выступать против проекта.

До этого представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США планируют ввести новые ограничения в течение ближайших недель.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.