В США сообщили о дилемме Байдена из-за "Северного потока – 2"

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Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за "Северного потока – 2".

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, американский лидер оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против газопровода.

С одной стороны, Байден хочет остановить строительство, а с другой – укрепить отношения с Германией, которая требует завершить реализацию проекта.

"Мы находимся между двух огней", – сказал один из собеседников газеты.

Помимо этого, на администрацию оказывают давление обе партии Конгресса, требующие конкретных действий.

В частности, сенатор от Техаса республиканец Тед Круз заблокировал кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Он заявил, что будет препятствовать назначению до тех пор, пока Белый дом не расширит санкции против проекта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что Вашингтон изучает санкции против 15 судов, причастных к строительству, и компании-страховщика.

Глава Госдепа также отметил, что трубопровод достроен на 95 процентов, однако США продолжают выступать против проекта.

До этого представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США планируют ввести новые ограничения в течение ближайших недель.