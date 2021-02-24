Компания Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance

В компании Wintershall Dea заявили о завершении финансирования строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет организации.

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 миллионов евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", – говорится в отчете.

Накануне немецкая перестраховочная компания Munich Re Syndicate заявила о прекращении обслуживания проекта "Северный поток – 2". Представитель компании при этом не указал причину разрыва отношений, однако ряд СМИ сообщили, что это могло произойти из-за угрозы введения санкций со стороны США.

15 февраля "Фортуна" возобновила укладку "Северного потока – 2" в акватории Дании после перерыва из-за шторма и холодного фронта. Планируется, что труба пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, а также Дании.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.