Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Госдеп допустил санкции по "Северному потоку – 2" против судна "Фортуна" и его собственника "КВТ-Рус". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкла Маккола.
"Сегодня в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским проектом трубопровода "Северный поток – 2", администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список (для возможного введения санкций. – Прим. ред.)", – заявил Маккол.
Он пояснил, что имеет ввиду судно "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус", против которых ранее уже были введены санкции предыдущей администрацией Дональда Трампа. Маккол назвал доклад Госдепа "полностью не отвечающим требованиям", поскольку фактически новых санкций предложено не было.
Он подчеркнул, что Госдепартамент в ближайшее время проведет брифинг для обсуждения дальнейших действий администрации Джозефа Байдена против российских компаний.
Ранее заместитель председателя правления корпорации "Газпром" Фамил Садыгов заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток – 2" будет реализован. Специалист подчеркнул, что заострять внимание на конкретных сроках не стоит.
15 февраля баржа "Фортуна" возобновила укладку "Северного потока – 2" в акватории Дании после перерыва из-за шторма и холодного фронта. Планируется, что труба пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, а также Дании.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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