В "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" будет достроен

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Заместитель председателя правления корпорации "Газпром" Фамил Садыгов заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток – 2" будет реализован. Об этом сообщает News.ru.
Специалист подчеркнул, что заострять внимание на конкретных сроках не стоит.
"...для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим. Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет", – заявил Садыгов.
Представитель "Газпрома" также отметил, что компания делает все возможное для завершения строительства трубопровода.
СМИ ранее сообщили о новом списке санкций США по "Северному потоку – 2". На этот ограничения могут затронуть немецкие компании, причастные к работе над трубопроводом. При этом лишь малая часть компаний, которым грозят санкции, связаны с Россией.
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