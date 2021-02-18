Коболев назвал остановку "Северного потока – 2" вопросом жизни и смерти

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Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал остановку строительства "Северного потока – 2" вопросом жизни и смерти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он выразил мнение, что после завершения строительства газопровода Украина станет "беззащитной перед российской военной агрессией". Коболев заявил, что газотранспортная система Украины является на текущий момент частью оборонной системы. Но ситуация может поменяться, если произойдут изменения в географии поставок газа в ЕС, уточнил Коболев.

"Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии. Вот почему остановка "Северного потока – 2" не преувеличивает вопрос жизни или смерти для наших граждан", – заявил Коболев.

15 февраля баржа "Фортуна" возобновила укладку "Северного потока – 2" в акватории Дании после перерыва из-за шторма и холодного фронта. Планируется, что труба пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, а также Дании.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

