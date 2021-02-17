В США посчитали "Северный поток – 2" плохой сделкой

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Американские власти не изменили свою позицию по "Северному потоку – 2". Администрация США считает проект плохой сделкой, сообщила во вторник, 16 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляцими", – заявила Псаки.
В своем заявлении пресс-секретарь отметила, что "Северный поток – 2" не соответствует целям Европы в сфере энергетики и безопасности. При этом американские власти продолжат следить за завершением строительства и проведением сертификации газопровода
"Если такие действия будут иметь место, мы будем решать вопрос применимости санкций", – предупредила Псаки.
Она пояснила, что американские власти используют санкции в качестве одного из важных инструментов обеспечения энергобезопасности. Вводить ограничения США планируют лишь в в сотрудничестве с союзниками и партнерами, заключила Псаки.
В декабре 2019 Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предполагал крупный пакет санкций, в том числе в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". 21 декабря Allseas, занимающаяся укладкой труб для "Северного потока – 2", заявила о приостановке работ.
19 января 2020 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра"
15 февраля строительство трубопровода "Северный поток – 2" возобновилось в водах Дании. Согласно данным системы позиционирования судов My Ship Tracking, работы ведет баржа "Фортуна".
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