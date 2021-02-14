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Зампред правительства Александр Новак оценил степень готовности "Северного потока – 2". По словам вице-премьера, проект готов уже более чем на 95%, и Россия уверена, что он будет реализован.

"И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые... затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", – рассказал Новак в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Вице-премьер добавил, что, помимо "Газпрома", в проекте участвуют иностранные компании, которые заинтересованы в поставках газа из России.

В рамках проекта "Северный поток – 2" ожидается возведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Работы приостанавливали в декабре 2019 года. Причиной стало то, что швейцарская организация Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны Соединенных Штатов.