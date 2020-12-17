Путин заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что осталось достроить около 165 километров газопровода "Северный поток – 2".

Российский лидер подчеркнул, что строительство газопровода является абсолютно выгодным проектом для Европы и Германии.

"Это выгодно для экономики в целом и Германии в частности. Другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя – американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ. Что это означает – снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Это очевидные вещи. Здесь не нужно быть газовиком или экономистом. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии", – сказал он.

По словам президента, эта работа будет закончена.

"Осталось там 160 километров, если считать в однониточном исполнении, на обе нитки – 165 километров. Все, он практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим", – сказал глава государства.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США продолжат вводить санкции против "Северного потока – 2", вплоть до остановки его строительства. Он выразил мнение, что недопущение завершения строительства газопровода сыграет ключевую роль для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

В декабре в Балтийском море у берегов Германии возобновилось строительство газопровода "Северный поток – 2". Укладку недостроенного участка газопровода начал трубоукладчик "Фортуна" с 12-точечной системой позиционирования. К месту работ его привело обслуживающее судно "Катунь".

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.