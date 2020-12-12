Nord Stream 2 сообщила о возобновлении укладки "Северного потока – 2"

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В Балтийском море у берегов Германии возобновилось строительство газопровода "Северный поток – 2", сообщает "Газета.ру".

Укладку недостроенного участка газопровода начал трубоукладчик "Фортуна" с 12-точечной системой позиционирования. К месту работ его накануне привело обслуживающее судно "Катунь".

Ожидается, что "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии на глубине менее 30 метров.

Уточняется, что все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями.

Ранее в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии определили трубоукладчика "Северного потока – 2".

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.

