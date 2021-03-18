Зеленский назвал "Северный поток – 2" ловушкой для Европы

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газовый трубопровод "Северный поток – 2" является ловушкой для всех европейских стран. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Украинский лидер дал такую характеристику проекту в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве.

"Мы не обошли тему энергетики и энергетической безопасности Европы. Ценим, что Литва всеми своими возможными инструментами противодействует реализации "Северного потока – 2" – проекта, который является ловушкой не только для Украины, но и для всех стран Европы", – сказал Зеленский.

Ранее президент украинского Центра рыночных реформ Владимир Лановой рассказал, что после открытия "Северного потока – 2" Украина может недосчитаться трех миллиардов долларов. При этом Лановой оценил данный ущерб как некритичный, однако он поспособствует обеднению украинцев.

