США рассматривают новые санкции против "Северного потока 2" – СМИ

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Госдеп Соединенных Штатов рассматривает возможность введения дополнительных санкций для остановки процесса строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три информированных источника.

По их данным, под действие новых санкций может попасть швейцарская компания Nord Stream AG, созданная для управления трубопроводом.

Кроме того, в санкционный список может быть включена страховые и другие компании, работающие с судами-трубоукладчиками в Балтийском море, а также компании-поставщики материалов для реализации проекта.

Ранее власти США в очередной раз предостерегли участников строительства газопровода "Северный поток – 2" от продолжения реализации проекта. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что администрация Джо Байдена будет следовать законам, которые предполагают введение санкций против компаний, задействованных в строительстве трубопровода.

Ранее Блинкен сообщал, что Вашингтон изучает санкции против 15 судов, причастных к строительству газопровода, и компании-страховщика. Глава Госдепа также отмечал, что трубопровод достроен на 95 процентов, однако США продолжают выступать против проекта.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.