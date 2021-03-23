Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

23 марта, 22:04

Украина продлила санкции против российских граждан и компаний

политика

Фото: epositphotos/daboost

Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против лиц и компаний, в том числе из РФ. Об этом говорится на сайте украинского главы.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – следует из документа.

Известно, что ограничительные меры продлили в отношении 81 организации и 26 физических лиц.

Например, под санкции на три года попало МИА "Россия сегодня". Сообщается о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины.

Ко всему прочему, санкции затронули издания "Газета.ру" и "Лента.ру". Применены санкции также в отношении первого заместителя главы МВД Александра Горового и сенатора Людмилы Нарусовой.

Ранее Зеленский подписал указ о продлении санкций против двух российских банков. Под ограничения попали дочерняя структура Сбербанка и Проминвестбанк.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать