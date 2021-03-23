Украина продлила санкции против российских граждан и компаний

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Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против лиц и компаний, в том числе из РФ. Об этом говорится на сайте украинского главы.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – следует из документа.

Известно, что ограничительные меры продлили в отношении 81 организации и 26 физических лиц.

Например, под санкции на три года попало МИА "Россия сегодня". Сообщается о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины.

Ко всему прочему, санкции затронули издания "Газета.ру" и "Лента.ру". Применены санкции также в отношении первого заместителя главы МВД Александра Горового и сенатора Людмилы Нарусовой.

Ранее Зеленский подписал указ о продлении санкций против двух российских банков. Под ограничения попали дочерняя структура Сбербанка и Проминвестбанк.

