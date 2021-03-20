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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против двух российских банков. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

В указе утверждается, что под ограничения попали дочерняя структура Сбербанка и Проминвестбанк.

"Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается", – сообщается в документе.

Известно, что санкции введены сроком на три года. Таким образом, Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Ранее Зеленский назвал "Северный поток – 2" ловушкой для Европы. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы.