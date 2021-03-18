В Госдуме оценили планы властей Крыма обратиться в ООН из-за водной блокады

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал планы властей Крыма обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН) из-за водной блокады с украинской стороны. Об этом сообщает RT.

По его словам, дискуссии невозможны, когда организуются любого рода блокады.

"Даже самые большие сторонники киевского режима на Западе, если они не утратили хотя бы толику объективности, должны понимать, что если в отношении прав народов они еще могут дискутировать о чем-то с российской стороной, то в отношении прав человека дискутировать возможности не существует", – пояснил Новиков.

Он добавил, у Запада нет другого выбора, кроме как потребовать от украинской стороны прекращения водной блокады.

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов ранее сообщил, что Крым подготовит официальное обращение в ООН по причине водной блокады, устроенной властями Киева.

Для нормализации ситуации с водоснабжением власти полуострова планируют активно использовать очистные сооружения, строить искусственные водоемы и опреснительные станции. По словам Мурадова, для этого были выделены немалые средства. В то же время Украина нарушила все международно-правовые нормы, перекрыв водоснабжение полуострова.

Ранее Мурадов назвал сроки решения проблемы с водой на полуострове. Он заявлял, что летом туристы смогут беспрепятственно отдыхать в Крыму.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Крыму запустят два водовода для поставок воды в засуху. Один из них будет находиться в Севастополе, а другой – в Симферополе.