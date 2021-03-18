Крым подготовит обращение в ООН из-за водной блокады

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Крым подготовит официальное обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН) по причине водной блокады, устроенной властями Киева. Об этом заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

Политик пояснил, что на полуострове не намерены замалчивать данный вопрос.

"Мир должен знать правду", – подчеркнул он.

Мурадов выразил мнение, что России по силам решить любые проблемы Крыма. По словам постпреда, РФ уже не раз это доказывала.

Спикер также подчеркнул, что Крым не намерен просить поставок воды из Украины.

"Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. <...> Крым однозначно решит вопрос вододефицита", – заявил вице-премьер.

Для нормализации ситуации с водоснабжением власти Крыма планируют активно использовать очистные сооружения, строить искусственные водоемы и опреснительные станции. По словам Мурадова, для этого Россия выделила немалые средства. В то же время Украина нарушила все международно-правовые нормы, перекрыв водоснабжение полуострова.

"Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах", – заключил постпред.

Ранее Мурадов назвал сроки решения проблемы с водой на полуострове. Он заявлял, что летом туристы смогут беспрепятственно отдыхать в Крыму.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Крыму запустят два водовода для поставок воды в засуху. Один из них будет находиться в Севастополе, а другой – в Симферополе.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.