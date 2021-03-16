В Крыму запустят два водовода для поставок воды в засуху

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Два новых водовода построили в Крыму для поставок воды в засуху. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире "Первого канала".

Как уточнил Хуснуллин, один из новых водоводов находится в Севастополе, а другой – в Симферополе.

"Это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время", – подчеркнул вице-премьер.

Новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем ввели в опытную эксплуатацию 1 марта. Кроме того, продолжаются работы на Бештерекском водозаборном узле.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин позднее сообщал, что правительство разработало комплексный план из 14 мероприятий по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.