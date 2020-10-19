Крыму выделят 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения

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Российские власти выделят Крыму около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию подтвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с заместителями глава кабмина заявил, что большая часть будет перечислена из федерального бюджета.

Правительство разработало комплексный план из 14 мероприятий по улучшению водоснабжения полуострова. Средства пойдут на поиск новых источников воды, строительство систем водоотведения и капитальный ремонт уже существующей инфраструктуры.

По завершении модернизации в Крым должно поступать порядка 310 тысяч кубометров в сутки минимум. Ожидаемого объема хватит для решения проблемы с нехваткой воды в регионе. Ранее на эти цели уже выделили около 6 миллиардов рублей.

В Севастополе в октябре ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Перебои поставок, в частности, связаны с уменьшением объемов Чернореченского водохранилища. Текущего запаса хватит приблизительно на 80 дней.

