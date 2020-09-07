В ООН сообщили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Организации Объединенных Наций назвали ответственных за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно заявлению официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, за водоснабжение Крыма отвечает как Россия, так и Украина
"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека", – пояснила Тросселл.
При этом в управлении Верховного комиссара ООН уверены, что Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма.
"Украина обязана <...> постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", – сообщила Тросселл.
Она отметила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, в котором описана озабоченность по вопросу доступа к воде в Крыму и Севастополе.
Поклонская ранее заявляла, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ждет дополнительную информацию о перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Отмечалось, что Россия продолжит сотрудничество с УВПКЧ ООН по данной теме.
Крым переходит в режим экономии воды
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