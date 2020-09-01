ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные сведения о водоснабжении Крыма и перекрытии украинской стороной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

"Спустя три месяца мной получен официальный ответ за подписью директора Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон", – приводит слова Поклонской РИА Новости.

Она рассказала, что в письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа жителей полуострова к воде и ситуации с водоснабжением.

В конце августа глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, при каких условиях Киев может возобновить подачу воды в Крым. Он заявил, что это произойдет в случае гуманитарной катастрофы.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Глава полуострова Сергей Аксенов ранее сообщил, что Крым переходит в режим экономии воды. Меры предприняты в связи с тем, что этот год оказался одним из самых засушливых за последние 150 лет.

Подачу воды ограничат в десятках населенных пунктов. С 7 сентября жители Симферополя будут пользоваться центральным водоснабжением всего по несколько часов в сутки – утром и вечером.