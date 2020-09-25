В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что правительство РФ подготовит предложения по строительству первого в стране опреснителя морской воды. Об этом сообщает ТАСС.
"В течение двух недель будет полностью предложены федеральным правительством (Минпромторгом) по поручению президента решения, связанные со строительством опреснительной установки города Симферополя", – рассказал руководитель региона.
По словам Аксенова, разместить установку планируется в поселке Николаевка на 30-километровой береговой линии. Он также подчеркнул, что проект не имеет аналогов в стране.
Дополнительно рассматривается возможность строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой частично пролегает в Симферополе.
На проект по созданию опреснителя, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева, потребуется порядка 20–30 миллиардов рублей. Эта сумма не включает в себя работы по возведению водовода и станции по очистке отходов опреснения.
Комплекс разрабатываемых мер должен помочь решить проблему водоснабжения в Крыму. На данный момент, ограничения с подачей питьевой воды сохраняются в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов.
Крым перешел в режим экономии воды в связи с тем, что этот год оказался одним из самых засушливых за последние 150 лет. В Организации Объединенных Наций ответственными за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой назвали как Украину, так и Россию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: