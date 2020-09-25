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Регионы

17:09

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

регионы

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что правительство РФ подготовит предложения по строительству первого в стране опреснителя морской воды. Об этом сообщает ТАСС.

"В течение двух недель будет полностью предложены федеральным правительством (Минпромторгом) по поручению президента решения, связанные со строительством опреснительной установки города Симферополя", – рассказал руководитель региона.

По словам Аксенова, разместить установку планируется в поселке Николаевка на 30-километровой береговой линии. Он также подчеркнул, что проект не имеет аналогов в стране.

Дополнительно рассматривается возможность строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой частично пролегает в Симферополе.

На проект по созданию опреснителя, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева, потребуется порядка 20–30 миллиардов рублей. Эта сумма не включает в себя работы по возведению водовода и станции по очистке отходов опреснения.

Комплекс разрабатываемых мер должен помочь решить проблему водоснабжения в Крыму. На данный момент, ограничения с подачей питьевой воды сохраняются в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Крым перешел в режим экономии воды в связи с тем, что этот год оказался одним из самых засушливых за последние 150 лет. В Организации Объединенных Наций ответственными за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой назвали как Украину, так и Россию.

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