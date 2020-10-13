В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением. Об этом сообщает ТАСС.

"В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям", – рассказали в пресс-службе городского правительства.

По прогнозам специалистов, запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 миллиона кубометров воды. Если до конца года не будет серьезных осадков, то текущего запаса хватит только на 81 день.

Власти Симферополя также отметили, что уровень воды в водохранилище не должен опуститься ниже 7 миллионов кубометров, что является неприкосновенным запасом.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с водоснабжением в Крыму построят первый в России опреснитель морской воды. Дополнительно рассматривается возможность строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой частично пролегает в Симферополе.

