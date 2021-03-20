В Раде оценили запрет иностранцам владеть землей в Крыму

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Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко критически отозвался о запрете иностранцам владеть землей в Крыму. Об этом он заявил в эфире радио "Говорит Москва".

"Нам надо постоянно общаться, и в этом, наверное, будет правда. Конечно, мы не одобряем это решение", – заявил парламентарий.

По мнению Бойко, подобного рода ограничительные меры могут помешать в вопросах сближения России и Украины.

Ранее в РФ вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам, лицам без гражданства и зарубежным компаниям иметь в собственности землю на территории Республики Крым. Исключение составляют 6 из 25 муниципальных образований полуострова, в том числе Симферополь.

