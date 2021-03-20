Иностранцам запретили владеть землей в Крыму

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В России вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам, лицам без гражданства и зарубежным компаниям иметь в собственности земельные участки на большей части территории Республики Крым. Об этом пишет РИА Новости.
Ограничение актуально в 19 из 25 муниципальных образований полуострова. В частности, запрет действует в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке и 12 муниципальных образованиях Севастополя.
Уточняется, что ограничения не распространяются на города Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, а также на Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы. На этих территориях землями может владеть любой желающий.
Указ о включении Крыма в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и зарубежные компании не имеют права владеть землями, подписал 20 марта 2020 года Владимир Путин.
По действующему закону, собственник в течение года должен осуществить отчуждение от имущества, оказавшееся в его собственности на законных основаниях, но которое не может принадлежать ему по закону. В противном случае суд имеет право выставить имущество на продажу в принудительном порядке.
Ранее Путин поздравил граждан с годовщиной возвращения Крыма в состав России. Президент подчеркнул, что включение полуострова в состав РФ – это восстановление исторической справедливости.
В честь праздника с 18 по 21 марта в столице проходят различные выставки, посвященные Крыму. Кроме того, в городе работают тематические праздничные шале. В них можно ознакомиться с туристическими возможностями полуострова и приобрести путевку.
Семь лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации
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