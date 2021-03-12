Традиционные Дни Крыма начнутся в Москве 18 марта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Столичные власти проведут традиционные Дни Крыма в Москве 18–21 марта в рамках реализации программы межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В Москве будут организованы различные выставки, на которых расскажут об истории Крыма. Еще пройдет концерт.
"Старт мероприятиям даст праздничный концерт в рамках Дней Крыма в Москве, который пройдет 18 марта в "Лужниках". Концерт посвящен семилетию возвращения Крыма в состав Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Известно, что в роли организаторов мероприятия выступают департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, комитет по туризму столицы и другие. Москвичам напомнили, что на мероприятии будут соблюдать все меры предосторожности, которые установил Роспотребнадзор.
"Всем посетителям будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию", – добавили в сообщении.
В дни проведения заработают туристические шале. Там можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска в Крыму. Ко всему прочему, до 31 марта на Тверском бульваре продолжается фотовыставка под названием "Крым сегодня".
Ранее учреждения культуры Москвы подготовили развлекательную программу на Масленицу. Концерт коллектива "Калинушка" состоится 13 марта в 14:00 в библиотеке № 185.
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