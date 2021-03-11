Учреждения культуры Москвы подготовили развлекательную программу на Масленицу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Библиотеки и культурные центры Москвы с 11 по 14 марта приглашают москвичей на творческие мастер-классы, концерты, лекции и конкурсы. Программа бесплатных мероприятий доступна на сайте "Онлайн.Библиогород".
11 марта в 15:00 в библиотеке № 248 состоится праздничная программа "Люди! Нынче "Разгуляй"!". Гостям расскажут об истории праздника и необычных рецептах блинов. Также пройдут интеллектуальные игры на знание русских пословиц и поговорок.
В библиотеке № 1 имени А. С. Грибоедова 11 марта в 17:00 пройдет концерт фольклорной группы "Подсеваха". Для гостей исполнят народные композиции в необычной обработке.
Мероприятие "Масленица у ворот – заходи в наш хоровод" приглашает москвичей 12 марта в 14:00 в библиотеку № 184. В программе – выступления фольклорных ансамблей, угощения, мастер-класс по созданию масленичной куколки. Также желающие смогут познакомиться с отрывками из произведений русских писателей.
Также подробнее узнать о Масленице можно будет 12 марта в 15:00 в библиотеке имени Н. А. Добролюбова. Лекцию проведет писатель и историк Евгения Медведева. Там же в 16:00 состоится открытие книжно-иллюстративной выставки, посвященной славянским праздникам.
Концерт коллектива "Калинушка" состоится 13 марта в 14:00 в библиотеке № 185. После этого гостей ждет мастер-класс по изготовлению масленичного чучела и чаепитие.
А в библиотеке № 246 в этот день пройдет лекция "Москва купеческая", которую прочитает глава фонда "Москва и москвичи" Галли Монастырева. На ней расскажут о том, как отмечали Масленицу в купеческих семьях. Также гостей ждет игра "А мы Масленицу сострекали!" и представление мультимедийного проекта "Тема Масленицы в музыке русских композиторов". Начало мероприятий в 15:30.
Увидеть показательные бои на мечах и топорах, а также поводить хороводы, попеть песни и поучаствовать в конкурсах можно будет 14 марта в центре культуры и творчества "Нега" на празднике "Широкая Масленица". Начало программы в 11:00.
В культурном центре "Лидер", где запланировано проведение театрализованной программы "Масленичный "Разгуляй", 14 марта в 11:30 можно будет встретиться с персонажами сказок. Также пройдут и спортивные состязания.
Ранее сообщалось, что масленичные гулянья состоятся в 67 городских округах Московской области. Мероприятия продлятся до 14 марта. Одним из главных центров гуляний станет деревня Захарово, где выступят народная артистка России Надежда Бабкина, ансамбль "Русская песня" и другие.
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