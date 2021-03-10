В 67 городских округах Подмосковья пройдут масленичные гулянья

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Масленичные гулянья состоятся в 67 городских округах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета по туризму.

"Гости смогут поучаствовать в гастрономических ярмарках, музыкальных конкурсах, мастер-классах. Впервые за время введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на территории области пройдут столь широкие народные гулянья", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия продлятся до 14 марта. Одним из главных центров масленичных гуляний станет деревня Захарово, где выступят народная артистка России Надежда Бабкина, ансамбль "Русская песня" и другие.

Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала, сколько блинов можно съесть в день, чтобы не навредить своему организму. По ее словам, это напрямую зависит от массы тела человека.