Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть в день без вреда для здоровья и фигуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала, сколько блинов можно съесть в день, чтобы не навредить своему организму. Об этом сообщает "Мир 24".
Она отметила, что количество блинов, которые можно съесть без вреда для себя, напрямую зависит от массы тела человека.
"С нормальной массой человек может позволить себе до трех блинов в день, при избыточной массе лучше ограничиться одним блинчиком", – сказала Евдокимова.
Она также уточнила, что людям с глютеновой непереносимостью, или целиакией, стоит отказаться от такого угощения вообще.
Врач посоветовала добавлять в тесто для блинов пшеничные или овсяные отруби, а вместо привычной пшеничной муки использовать рисовую или миндальную. Такие изменения в рецепте могут положительно сказаться на уровне сахара в крови.
Ранее главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина назвала вредную начинку для блинов. Такой начинкой стало привычное для россиян сливочное масло. По словам врача, масло может привести к перенапряжению желудка и поджелудочной железы.
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