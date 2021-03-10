Врач рассказал, как избежать "блинного передоза" на Масленицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Тимур Асанов призвал во время Масленицы за один прием пищи съедать не более шести блинов, передает РИА Новости.
"Считается, что чем больше блинов напечет хозяйка, тем больше благополучия удастся привлечь в дом. Однако приметы приметами, а интересы здоровья никто не отменял. Важно помнить, что в один прием пищи можно съесть лишь от трех до шести блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщины – три-четыре блина, для мужчины – шесть", – поделился врач.
Специалист также рекомендовал обращать внимание на начинку праздничных лакомств. По словам врача, лучше всего с блинами употреблять птицу, икру, говядину. А блины с джемом, вареньем и сгущенкой считаются самыми калорийными.
Асанов добавил, что переедание блинов может вызвать тяжесть в желудке, несварение. Также жаренные на масле блины дополнительно нагружают поджелудочную железу.
"Конечно, от "блинного передоза" сложно умереть. Максимум, что можно получить, – пару лишних килограммов, несварение, тошноту и в самом худшем случае рвоту. Но такие испытания явно не пойдут на пользу организму", – заключил эксперт.
Ранее врач отметила, что количество блинов, которые можно съесть без вреда для себя, напрямую зависит от массы тела человека. До трех блинов в день можно съедать людям с нормальной массой тела. А при избыточной массе лучше ограничиться одним блином.
Диетолог рассказала, сколько можно съедать блинов за один раз
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