Диетолог объяснила, какая начинка для блинов не навредит фигуре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала Москве 24, какой начинке для блинов следует отдать предпочтение, чтобы в масленичную неделю не навредить фигуре.
Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала, что количество блинов, которые можно съесть без вреда для себя, напрямую зависит от массы тела. Например, человек с нормальным весом может позволить себе до трех блинов в день, а при избыточном – стоит ограничиться одним. По ее словам, от такого угощения стоит отказаться людям с глютеновой непереносимостью, или целиакией.
Дианова объяснила, что поправляются не от молока, на котором готовят блины, а от количества съеденного, начинки, ее качества, а также от того, как в принципе сформирована тарелка.
Диетолог добавила, что к блинчикам с такой начинкой лучше всего добавить что-то из клетчатки. Например, к творогу отлично подойдет фруктовая тарелка, а к рыбе и мясу – овощная.
Кроме того, по словам Диановой, следует поэкспериментировать не только с начинкой главного масленичного угощения, но и с составом теста.
"Если делаем на молоке, можно добавить частично отруби, гречишную, овсяную, льняную муку, и уже питательная ценность сразу улучшается. Насыщение будет намного лучше, например, чем просто от пшеничной муки", – объяснила диетолог.
Вместе с тем специалист подчеркнула, что блины не следует смазывать сливочным маслом, поскольку это вредит нашему организму. "Поджелудочная железа не любит слишком большое количество жира. Он нужен, но не в таком объеме", – подытожила Дианова.
Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору продуктов к Масленице, которая в этом году проходит с 8 по 14 марта.
Как отмечается, в первую очередь внимание нужно обратить на выбор муки. Специалисты уточнили, что плесень в муке можно определить по специфическому, затхлому запаху, а при прокисании появляется кислый вкус и запах. Перед замешиванием теста муку нужно просеять, посоветовали эксперты.
"При выборе творога и сметаны надо обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6 градусов. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски", – говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в магазине замороженные ягоды не должны быть слипшимися в один ледяной кусок. Отмечается, что это свидетельствует о неоднократном размораживании и замораживании продукта.
При выборе мяса специалисты посоветовали не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, а также с автомашин вдоль дорог. В Роспотребнадзоре напомнили, что мясо должно подвергаться достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции.
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