В Москве подготовили развлекательную программу для детей на Масленицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские парки, музеи, библиотеки и культурные центры приготовили для детей разнообразную программу в честь Масленицы. Все события описаны на портале мэра и правительства Москвы.
8 марта в 10:00 в Доме культуры "Дружба" пройдет концерт "День мам" для всей семьи. В 15:00 культурный центр "Зеленоград" приглашает всех желающих отметить праздник концертом "Песни под гитару".
9 марта для детей пройдет множество занятий в честь Масленичной недели от библиотек №171 и №194: в 13:00 можно будет узнать о традициях праздника, поучаствовать в тематической онлайн-викторине "Как на масленой неделе..." и научиться мастерить куклу Масленицу.
В 14:15 в детской библиотеке № 35 подготовили развлекательную офлайн-программу с песнями, плясками и народными забавами и традиционным праздничным угощением – блинами.
12 марта в 12:00 в культурном центре "Загорье" покажут спектакль по мотивам известной сказки "Волшебник Изумрудного города". В 17:00 можно будет посмотреть представление "Дон Жуан" в городской библиотеке №37.
Ранее стало известно, какую программу Музей Победы подготовил к 8 Марта. На сайте музея для посетителей подготовлены истории о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. Передачи входят в программу цикла "Люди и судьбы" онлайн-телевидения Музея Победы.
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