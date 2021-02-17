В Масленицу в Никола-Ленивце сожгут замок корона-людоеда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Напоминающий гигантские ампулы замок 13 марта сожгут в Никола-Ленивце, сообщили в пресс-службе арт-парка.

"В этом году Масленица будет посвящена вакцинации. Мы сожжем 24-метровый арт-объект Николая Полисского, напоминающий то ли замок, то ли гигантские ампулы", – говорится в сообщении.

Как сообщил основатель арт-парка Николай Полисский, для сожжения в этом году он построит "большой замок корона-людоеда", после сожжения которого "болезнь пойдет на спад".

В прошлом году на Масленицу в Никола-Ленивце спалили огромную скульптуру под названием "Сжигая мосты". Ее изготовили из досок, соломы и строительного мусора. Получилась конструкция высотой 20 метров и длиной 50.