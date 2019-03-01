5 способов отметить Масленицу: съесть блины, посмотреть каскадеров, сжечь Бастилию

Провожаем Масленицу с размахом – традиционными блинами, шоу каскадеров и сожжением "Бастилии".

﻿Гастрономический фестиваль

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Городской праздник "Московская Масленица" впервые пройдет в формате гастрономического фестиваля. На Манежной площади появятся восемь открытых кухонь, где повара будут готовить у всех на глазах паэлью с морепродуктами и стейки из мраморной говядины, а еще аутентичные блюда по старым рецептам – кровяные колбасы, рулет из гуся и супы с расстегаями. Разумеется, будут и все существующие вариации блинов и начинок к ним, а также аналоги из других культур – арабские катаефы, чешские паланчики и нигерийские блины. Плюс к этому – фермерский маркет с сырами, морепродуктами и мясными деликатесами. Фестиваль будет разбросан по всему городу – большая часть площадок расположена за пределами Садового. В разных районах пройдут кулинарные баттлы и мастер-классы. В "Блин-клубе" на Профсоюзной научат делать полосатые панкейки и угощения из черемухи, а в "Лавке еды" на площади Славы – пирог с овощами и деликатесы по рецепту из поваренной книги Софьи Толстой. А в столичных парках 8, 9 и 10 марта запланированы чаепития в стиле "Алисы в Стране чудес": свежеиспеченные блины можно будет съесть в копании Белого Кролика и Червонной Королевы.

Полная информация о мероприятиях "Московской Масленицы" – на сайте

Масленица на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ряженые и блины появятся здесь уже в первый день календарной весны, однако все самые интересные мероприятия запланированы на выходные, 8 – 10 марта. На катке "Ракета" установят фотозону "Времена года", на катке "Цветник" – интерактивную площадку из пайеток, где каждый сможет оставить свое послание. В доме для мастер-классов 8 марта всех желающих будут учить плетению венков, а 9 и 10 марта – росписи деревянных фигур. Также 8 марта на катке "Ракета" выступит группа Cheese People – любимцы кинематографистов и устроителей музыкальных фестивалей, а на 9 марта здесь запланирована дискотека с участием одной из самых ярких инди-поп-групп 2010-х – "Комсомольск".

С 1 по 10 марта, с 11:00

Проспект Мира, 119

Бесплатно

Каток "Ракета":

Начало музыкальных мероприятий 8 и 9 марта в 18:00

Взрослый билет – 450 рублей, детский – 200 рублей﻿

"Соловей-разбойник. Золотой блин!"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Известная былина о Соловье-Разбойнике на каскадерский лад в честь проводов зимы. В главной роли – Иван Охлобыстин. Сюжет еще тот: герой борется с коррумпированными чиновниками, которые решили отобрать у Бабы Яги избушку на курьих ножках. Но самое классное здесь другое – трюки и спецэффекты: погони на мотоциклах, перевороты на автомобилях, езда на танках. После представления – огромные блины, чай на травах, катание на бигфутах и Емелиной печке.

3 марта, 12:00 и 15:00

﻿Парк киноприключений "Мастер Панин", 2-й Сетуньский проезд, 3

Билеты – от 1000 до 2500 рублей

Музей-заповедник "Коломенское-Измайлово-Люблино"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Проводы зимы с царским размахом (по крайней мере, так обещают). Все в лучших традициях старинных русских забав: спектакли с участием ряженых, пляски, хороводы, блины, игры и, естественно, сожжение чучела Масленицы. Для ориентира: в усадьбе "Коломенское" главные площадки – на Торговой улице и на площади перед Красным крыльцом царского дворца, в Люблино – возле Театральной школы, а в Измайлово – в зале "Под сводами" в каре Государева двора.

Музей-заповедник "Коломенское", Проспект Андропова, 39

Музей-усадьба "Измайлово", Городок имени Баумана, 12

Музей-усадьба "Люблино", Летняя, 1, строение 6

9 марта, с 13:00

10 марта, с 12:00

Бесплатно

Арт-парк Никола-Ленивец

Николай Полисский снова в деле: в этом году в Никола-Ленивце провожают зиму сожжением двадцатиметровой крепости Бастилии из деревянных поддонов. Все карнавальное действо будет происходить под предводительством художника-перформансиста Германа Виноградова. Для справки: башню строили 15 человек 50 дней. Также в планах – блины, ярмарка, катания на коньках и лыжах, ну и, конечно, музыка.

﻿9 марта с 9:00 (сожжение Бастилии – с 16:00)

Калужская область, Дзержинский район, деревня Никола-Ленивец

Билеты – 1400 рублей