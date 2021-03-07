Губернатор Подмосковья рассказал о праздновании Масленицы в регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Празднование Масленицы в 2021 году состоится во всех городах Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

"Масленица – это радостный праздник, каждый город наш готовится. Кто-то будет лезть на столб, кто-то будет кушать блины – кому что нравится. (...)", – рассказал глава Подмосковья.

По мнению Воробьева, местные власти обязаны предложить жителям области "различные события".

О мероприятиях в честь Масленицы также рассказали в Москве. Так, в столице 10 марта состоится премьера ежегодной многообразной выставки "Солнечная Масленица. Проводы зимы".

Помимо этого, в феврале было объявлено о сожжении 24-метрового арт-объекта в виде замка корона-людоеда в Никола-Ленивце. Перфоманс запланирован на 13 марта.

