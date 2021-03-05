В Москве презентуют выставку "Солнечная Масленица. Проводы зимы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московском доме национальностей 10 марта в 18:00 состоится презентация ежегодной многообразной выставки "Солнечная Масленица. Проводы зимы". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Зрители смогут увидеть солнечные зимние пейзажи, тематические жанровые композиции, натюрморты, портреты, абстрактные и философские произведения, раскрывающие по-новому традиционные образы Масленицы. Выставка проходит со 2 по 18 марта.

11 марта с 17:00 пройдут специальные мастер-классы, благодаря которым каждый желающий сможет познакомиться с особенностями празднования Масленицы у разных народов России и ближнего зарубежья.

Участники мастер-классов научатся мастерить обрядовых кукол, праздничные наряды, украшения и узнают множество рецептов приготовления блинов и других традиционных праздничных блюд.

В 18:00 на праздничной площадке пройдет театрализованная интерактивная программа "Сказ о том, как Луна Солнце затмила". Это народная уральская легенда, которая объясняет Солнечное затмение в канун Масленицы. Участниками программы могут стать как дети, так и взрослые.

Ранее стало известно, что в Масленицу в Никола-Ленивце сожгут замок корона-людоеда. Как сообщил основатель арт-парка Николай Полисский, в этом году он построит "большой замок корона-людоеда", после сожжения которого "болезнь пойдет на спад".