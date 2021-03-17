Выставка "Крым. История" заработала в Подземном музее парка "Зарядье"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Свыше ста цифровых изображений Крыма, среди которых старинные карты, планы, гравюры и фотографии, вошли в экспозицию "Крым. История". Выставка начала работу в Подземном музее парка "Зарядье", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, выставка понравится горожанам разного возраста.

"На фотографиях и уникальных документах, тонко подобранных нашими коллегами из "Росфото", можно увидеть историю и быт, невероятной красоты пейзажи, уникальные архивы Ялтинской конференции, быт царской семьи, невероятно интересные подробности жизни, то, как отдыхали наши бабушки и дедушки, мамы и папы в "Артеке", – отметила глава министерства культуры России.

Посетители смогут увидеть редкие фотографии середины XIX века. Кроме того, отдельный раздел будет посвящен крымской резиденции императорского дома, в нем представят фото старого Ливадийского дворца, нового дворца, построенного в 1911 году для императора Николая II, императорской яхты "Штандарт", семьи Николая II.

Как отметил директор музейно-выставочного центра "Росфото" Захар Коловский, специалисты подобрали материалы для проекта, чтобы зрители смогли побродить по ландшафтам, по старым крымским городам, посмотреть на "Артек", а также вспомнить свое детство.

Горожане смогут посетить выставку до 31 марта.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Царицыно" состоялось открытие инклюзивной выставки "Искусство быть рядом". Экспозиция стала продолжением выставочного и образовательного проекта "Искусство быть". В рамках программы "Современное искусство и особое восприятие" проект был инициирован в 2018 году ГЦСИ и благотворительным фондом "Гольфстрим".