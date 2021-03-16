ВДНХ запустила мини-сериал о жизни животных на "Городской ферме"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Маским

С 16 марта выйдет мини-сериал о жизни обитателей "Городской фермы". Его запускает ВДНХ. Как сообщили в пресс-службе выставки, первым героем проекта станет козел Иван.

"Мини-сериал будет выходить в группе ВДНХ во "ВКонтакте". Участниками следующих серий будут гусь Василий, олень Сказка и другие животные", – сообщили в пресс-службе.

Каждый герой будет появляться на экране три раза в неделю. Зрители узнают, как животные обычно проводят свой день. В видео будут пояснения от первого лица.

Ранее в Московском зоопарке впервые появились редкие орлиные попугаи. В дикой природе этих птиц можно встретить только в Новой Гвинее. Они занесены в Международную красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения.