В Московском зоопарке появились редчайшие "попугаи-Дракулы"

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке впервые появились редкие орлиные попугаи, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В дикой природе этих птиц можно встретить только в Новой Гвинее. Они занесены в Международную красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения.

Орлиных попугаев также называют грифовыми. Все дело в том, что формой головы они напоминают грифов и орлов. Головы птиц покрывают щетиновидные перья, а от этого еще одно название – щетиноголовые попугаи. Поскольку на животе и крыльях перья красные, в народе пернатых их прозвали Дракулами – в честь главного персонажа одноименного романа Брэма Стокера. По сюжету, вампир Дракула носил черный плащ с алой подкладкой.

Самца и самку орлиных попугаев привезли в Москву из частного зоопарка города Шахты Ростовской области. После перелета птицы прошли месячный карантин под наблюдением зоологов и ветеринаров.

Эти птицы, как и большинство попугаев, моногамны: они образуют пару на всю жизнь. Если самец вдруг отходит в сторону, самка начинает беспокоиться и искать его. Поэтому он старается не покидать ее.

В пресс-службе столичного зоосада назвали важным событием появление в коллекции грифовых попугаев.

"Вместе с коллегами из других зоопарков мира мы будем трудиться над созданием резервной популяции этих птиц. Надеемся, что однажды наши обитатели обзаведутся потомством", – рассказали в зоопарке.

Увидеть краснокнижных попугаев можно в павильоне "Дом птиц". В основном они сидят на ветках, однако уже начали потихоньку изучать окружающий их мир и осваиваться в новом жилище. Они уже уверенно спускаются к кормушке и наблюдают за посетителями зоопарка.

Температура в их вольере – 24 градуса тепла, тут поддерживается высокая влажность воздуха. Орлиные попугаи очень прихотливы в еде. Едят птицы тропические фрукты. В их меню входит манго, мандарины, киви, виноград, груша, яблоки, персики, салат, бананы, папайя и небольшие порции меда.

Орлиные попугаи обычно населяют горные тропические леса и подножия гор. Они предпочитают занимать верхушки самых высоких деревьев. Обычно птицы живут парами или небольшими группами до 20 особей.

Численность представителей этого редкого вида в природе неуклонно снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания. Грифовые попугаи отличаются яркой внешностью.

Их шея, грудная клетка, спина и хвост покрыты черно-коричневыми перьями, а нижняя часть живота, перья крыла, надхвостье и средние маховые перья красные. Еще одна особенность вида – голые бока на голове.

В условиях неволи грифовые попугаи могут прожить около 40 лет.

В связи с наступлением весны время работы Московского зоопарка продлили на один час. Теперь каждый желающий может посетить зоопарк с 9:00 до 18:00. Вход будет закрываться в 17:00.

Второй причиной продления времени работы стала активность животных. С наступлением более благоприятных погодных условий многие обитатели выходят на улицу, чтобы осмотреть свою территорию и почувствовать новые запахи.

Билеты в зоопарк можно приобрести только онлайн, а на территории павильонов необходимо надевать маски и пользоваться санитайзерами.