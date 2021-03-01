Время работы Московского зоопарка продлили на час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В связи с наступлением весны время работы Московского зоопарка продлили на один час. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.
Теперь каждый желающий может посетить зоопарк с 9:00 до 18:00. Однако в пресс-службе предупредили, что вход будет закрываться в 17:00.
"Во-первых, стало теплее. У вас больше шансов обойти обе территории зоопарка и не замерзнуть. Если все-таки стало прохладно, заходите погреться в павильоны. Дом птиц, слоновник, Дом обезьян, павильон "Фауна Китая", террариум, выставка амфибий, бабочек, паучков и так далее – все открыто", – говорится в сообщении.
Второй причиной продления времени работы стала активность животных. В пресс-службе поделились, что с наступлением более благоприятных погодных условий многие обитатели выходят на улицу, чтобы осмотреть свою территорию и почувствовать новые запахи.
Также там напомнили, что билеты в зоопарк можно приобрести только онлайн, а на территории павильонов необходимо надевать маски и пользоваться санитайзерами.
Ранее в Московском зоопарке рассказали, как его обитатели отреагировали на потепление. Многие животные стали активнее и начали чаще выходить в уличные вольеры.
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