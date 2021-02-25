Московский зоопарк рассказал, как его обитатели отреагировали на потепление

Фото: vk.com/moscow_zoo

Московский зоопарк рассказал, что с потеплением львы, гривистые волки и гиены стали чаще выходить в уличные вольеры.

Специалисты также уточнили, что с приходом тепла стали активнее морские котики.

"Сегодня в Москве резко потеплело, подул теплый ветер, и наши пушистики с любопытством высунули мордочки из укрытий", – говорится в сообщении столичного зоосада в соцсети "ВКонтакте".

При этом белых медведей, тюленей и северных морских котиков нельзя назвать теплолюбивыми. Эти животные больше любят морозы, уточнили в пресс-службе зоопарка.

Там также объяснили, что в связи с тем, что зима была холодная, пробуждение животных, находящихся в спячке, может произойти не ранее марта.

"Но будить их, конечно, не станем. С нетерпением ждем весны, тепла и солнца", – заключили специалисты.

Ранее панда из Московского зоопарка решила избавиться от новогодней елки. Она повалила дерево на землю, а потом бережно оттолкнула его лапами.