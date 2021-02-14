В Московском зоопарке панда Жуи нарисовал валентинку

Панда Жуи, обитающий в Московском зоопарке, подготовил подарок ко Дню святого Валентина и нарисовал открытку с большим сердечком.

Валентинку от Жуи разыграют среди подписчиков, которые поделятся видео в Stories, поставят ссылку и отметят пользователя, отметят пользователя, который им дорог. При этом обоим нужно подписаться на аккаунт. Победителя выберут 17 февраля с помощью генератора случайных чисел.

В июле 2020 года панды Жуи и Диндин, проживающие в Московском зоопарке, отметили дни рождения. Диндин исполнилось три года 30 июля, а Жуи 31 июля – четыре года. На тот момент животные проживали в Москве уже год.

