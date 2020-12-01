В Московском зоопарке рассказали о жизни обитателей в зимний сезон

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жителям столицы рассказали, как обитатели Московского зоопарка встречают зиму. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Директор учреждения Светлана Акулова рассказала, что в спячку впадают только пять процентов животных. Это бурые и гималайские медведи, тушканчики, сурки, еноты, бурундуки, хомяки и ежи.

Посетителей просят не шуметь у вольеров медведей. Киперы, сотрудники зоопарка, следят за сном зверей через специальное окошко и по видеотрансляции. Они же и готовят помещения для животных к зимовке – раскладывают ветки и сено.

Грызуны пережидают зиму в специальной холодильной камере. Их вводят в анабиоз, в результате которого обменные процессы в организме животных замедляются. При необходимости киперы достают похудевших зверьков, докармливают, а затем вновь относят в укрытие.

Теплолюбивые животные – зебры, антилопы, дикие кошки – имеют возможность в зимний период находиться либо в утепленном вольере, либо снаружи. В зоопарке подчеркивают, что они преимущественно хорошо переносят столичную зиму.

Семейство львов и австралийские эму предпочитают ночевать в теплых вольерах, но по утрам просятся гулять. Снег нравится и африканским белохвостым гну, и пандам Жуи и Диндин, которые появились в зоопарке в прошлом году.

"Наши любимчики-панды сейчас особенно активны, им очень понравилась московская зима. Многие любят наблюдать за ними не только в зоопарке, но и с помощью трансляции на нашем сайте. Эти видео собирают самое большое количество просмотров", – отметила Акулова.

У ряда обитателей зоопарка на зимний период приходится время размножения. Например, у венценосных журавлей и африканских пингвинов. Накануне зимы появилось потомство и у двух самок домашнего яка. Телята с матерями пока будут жить в отдельных вольерах.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее рассказал о строительных работах на территории Московского зоопарка. Здесь идет работа над новым бассейном для ластоногих, а также над расширением пешеходного перехода между частями зоопарка. Кроме того, в скором времени появится новый вход на территорию зоосада.

