Москвичи выберут имена для родившихся в зоопарке телят яка

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке у двух самок домашнего яка родились телята, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Животные появились на свет 5 и 13 ноября.

Старший бычок черный, а на лбу у него белое пятно в форме сердца. Шерсть младшего бычка имеет черный окрас.

После рождения детеныши почти сразу встали на ноги, начали играть и общаться с сородичами. Поскольку символом 2021 года по восточному календарю будет бык, в зоопарке решили дать москвичам возможность выбрать имена для телят.

Свои идеи можно оставлять с 20 ноября по 1 декабря на официальных страницах зоопарка в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram. Зоологи выберут самые звучные имена, а результаты огласят 1 декабря.

Это первое потомство самок яков Ассоль и Пижмы. Обе очень хорошо приняли малышей, вылизали их и начали выкармливать. Сейчас самочки вместе с телятами находятся в отдельных вольерах. Это продлится два месяца, а потом стадо объединят. Сейчас в зоопарке, помимо самок с телятами, живет еще двухлетний як Федя.

Первые полгода телята будут питаться материнским молоком, а потом перейдут на традиционный рацион. Взрослые яки в зоопарке едят траву, ветки и злаковые смеси, в небольших количествах едят свежие овощи и фрукты.

Домашний як относится к виду парнокопытных из рода настоящих быков. У них массивное тело, крепкие ноги с округлыми раздвоенными копытами и чрезвычайно густая длинная шерсть, свисающая ниже живота.

Эти животные хорошо приспособлены к жизни в суровых экстремальных условиях на больших горных высотах. У них хорошо развито обоняние, а легкие и сердце намного большего размера, чем у домашних коров и быков.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Все животные также подготовились к грядущим холодам.