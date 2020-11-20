Москвичи выберут имена для родившихся в зоопарке телят яка

Фото: Московский зоопарк
В Московском зоопарке у двух самок домашнего яка родились телята, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Животные появились на свет 5 и 13 ноября.
Старший бычок черный, а на лбу у него белое пятно в форме сердца. Шерсть младшего бычка имеет черный окрас.
После рождения детеныши почти сразу встали на ноги, начали играть и общаться с сородичами. Поскольку символом 2021 года по восточному календарю будет бык, в зоопарке решили дать москвичам возможность выбрать имена для телят.
Свои идеи можно оставлять с 20 ноября по 1 декабря на официальных страницах зоопарка в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram. Зоологи выберут самые звучные имена, а результаты огласят 1 декабря.
Это первое потомство самок яков Ассоль и Пижмы. Обе очень хорошо приняли малышей, вылизали их и начали выкармливать. Сейчас самочки вместе с телятами находятся в отдельных вольерах. Это продлится два месяца, а потом стадо объединят. Сейчас в зоопарке, помимо самок с телятами, живет еще двухлетний як Федя.
Первые полгода телята будут питаться материнским молоком, а потом перейдут на традиционный рацион. Взрослые яки в зоопарке едят траву, ветки и злаковые смеси, в небольших количествах едят свежие овощи и фрукты.
Домашний як относится к виду парнокопытных из рода настоящих быков. У них массивное тело, крепкие ноги с округлыми раздвоенными копытами и чрезвычайно густая длинная шерсть, свисающая ниже живота.
Эти животные хорошо приспособлены к жизни в суровых экстремальных условиях на больших горных высотах. У них хорошо развито обоняние, а легкие и сердце намного большего размера, чем у домашних коров и быков.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Все животные также подготовились к грядущим холодам.
Животные Московского зоопарка подготовились к зиме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: