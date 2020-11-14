Ролики про обитателей столичного зоопарка появились на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На медиаплатформе #Москвастобой появились видеоролики о жизни зверей и птиц столичного зоопарка. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На кадрах можно увидеть кафрских ворон, семейство рысей, манула, компанию енотов, черную антилопу и антилопу дикдик. Животные в роликах запечатлены в разные периоды своей жизни. Некоторые записи сделаны прямо в вольерах.

Например, на одной из записей кипер развлекает кафрских воронов тыквовиком, который напоминает по форме снеговика. На другом видео показано, как рыси прячутся от дождя. Умилить зрителя смогут и еноты, которые пытаются снять с дерева пакет.

Кадры из зоопарка регулярно отсматривают сотрудники, а после монтируют из них сюжеты.

Отмечается, что проект #Москвастобой создан столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. Он постоянно готовит для горожан виртуальные экскурсии, лекции, театральные представления и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass при содействии медиаплатформы #Москвастобой и Музея Москвы представил две новых видеоэкскурсии по знаковым местам столицы. Один из новых выпусков посвящен парку Победы на Поклонной горе. Другое видео рассказывает о "Сокольниках".

