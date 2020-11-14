Ролики про обитателей столичного зоопарка появились на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На медиаплатформе #Москвастобой появились видеоролики о жизни зверей и птиц столичного зоопарка. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На кадрах можно увидеть кафрских ворон, семейство рысей, манула, компанию енотов, черную антилопу и антилопу дикдик. Животные в роликах запечатлены в разные периоды своей жизни. Некоторые записи сделаны прямо в вольерах.
Например, на одной из записей кипер развлекает кафрских воронов тыквовиком, который напоминает по форме снеговика. На другом видео показано, как рыси прячутся от дождя. Умилить зрителя смогут и еноты, которые пытаются снять с дерева пакет.
Кадры из зоопарка регулярно отсматривают сотрудники, а после монтируют из них сюжеты.
Отмечается, что проект #Москвастобой создан столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. Он постоянно готовит для горожан виртуальные экскурсии, лекции, театральные представления и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass при содействии медиаплатформы #Москвастобой и Музея Москвы представил две новых видеоэкскурсии по знаковым местам столицы. Один из новых выпусков посвящен парку Победы на Поклонной горе. Другое видео рассказывает о "Сокольниках".
Экскурсии на затонувший "Титаник" планируют запустить весной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: